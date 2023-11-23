Подмосковье 23 ноября 2023, 14:25 Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в музее в Раменском Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни съездили на экскурсию в Раменском. Там они посетили историко-художественный музей и Борисо-Глебский храм.

Лобненские пенсионеры осмотрели экспозицию, где представлены предметы крестьянского быта и фрагменты русской избы с сенями, красным углом, печкой с домашней утварью и местом для рукоделия. Они также ознакомились с экспонатами из усадьбы второй половины XVIII века и увидели работы гжельских мастеров.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

После участники экскурсии осмотрели памятник персонажам советского мультфильма «Ну погоди» и Борисо-Глебский храм.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Чтобы присоединиться к клубу, необходимо записаться по адресу: улица Молодежная, 4. Больше информации по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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