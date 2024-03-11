Подмосковье 11 марта 2024, 11:15 Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в доме-музее актера Вячеслава Тихонова Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники проекта «Активное долголетие» из Лобни побывали с экскурсией на востоке Подмосковья. Они посетили дом-музей советского актера театра и кино Вячеслава Тихонова и еще две достопримечательности.

Дом-музей, посвященный легендарному актеру Вячеславу Тихонову, открылся в Павловском Посаде в 2018 году.

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«Именно в этом доме актер родился и вырос. Сейчас это большой мультимедийный комплекс, который позволяет погрузиться в творчество Вячеслава Тихонова, а голос актера сопровождает гостей музея на протяжении всей экскурсии», — рассказали участники поездки.

Также пенсионеры посетили музей «Княжий двор» и Покровско-Васильевский мужской монастырь.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Стать участником проекта «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Для этого необходимо иметь постоянную регистрацию в Подмосковье и прийти с социальной картой по адресу: Лобня, улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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