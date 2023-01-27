Подмосковье 27 января 2023, 17:21 Участники «Активного долголетия» из Балашихи свяжут теплые носки для бойцов СВО

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Участницы клуба «Активного долголетия» из Балашихи свяжут 100 пар теплых носков для бойцов СВО. На их изготовление у мастериц уйдет около двух недель.

Пенсионеры сами обратились в приемную «Единой России» и попросили помочь. Для них закупили 200 мотков пряжи. По словам мастериц, из каждых трех мотков можно будет связать две пары теплых мужских носков.

В составе пряжи — половина акрила и половина шерсти. Акрил придаст изделиям прочность, а шерсть сделает носки очень теплыми.

«Хороший оптимальный состав. Акрил — это такая шерстеподобная пряжа. Для детей даже вяжут из акрила, поэтому состав отличный», — отметила участница проекта «Активное долголетие» Людмила Волкова.

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