Участниками турнира по понд-хоккею в Подмосковье стали более 40 команд со всей России

Турнир по понд-хоккею в формате четыре на четыре прошел на стадионе «Зоркий» городского округа Красногорск. Этот вид соревнований отличается от обычного хоккея уменьшенным пространством катка и отсутствием вратарей на воротах. На чемпионат в Подмосковье приехали 40 команд со всей России.

Участников поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Спасибо всем, что откликнулись на наше предложение и собрались на этом уникальном турнире. Всем участникам желаю хорошего настроения и, конечно, обойтись без травм. Давайте сделаем этот праздник спорта традиционным», — призвал он.

В борьбу за призовые места вступили команды Московской области, Москвы, Липецка, Ульяновска и других регионов России. Матчи проходили одновременно на восьми площадках.

В турнире приняли участие действующие и бывшие профессиональные хоккеисты. В том числе бывший белорусский нападающий НХЛ Михаил Грабовский двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, действующий игрок КХЛ Денис Осипов, экс-игрок минского «Динамо» Андрей Степанов, выступавший ранее за три клуба КХЛ Антон Королев и многие другие.

По итогам турнира первое место заняла команда «Бутырка» из Москвы, серебро досталось коллективу «Лидер из столицы. Бронзу забрали себе хоккеисты из красноярской команды Ice hockey masters.

Всех участников соревнований наградили специальными призами и памятными подарками. Для болельщиков на стадионе организовали специальную лаунж-зону, где они могли согреться и подкрепиться. Также для участников и гостей подготовили специальную развлекательную программу.

Московская область уже несколько лет продолжает развивать хоккей и привлекать молодежь в этот вид спорта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно говорил, что в регионе нужно развивать спортивную инфраструктуру, чтобы у детей появилось желание приобщаться к спорту. Только в этом сезоне в Московской области открыли 258 хоккейных коробок для проведения матчей.