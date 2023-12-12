Подмосковье 12 декабря 2023, 19:34 Участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 18 представителей Подмосковья Фото: Сергей Хакимов

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В Москве завершился финал конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Его прошли 18 представителей Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

Теперь им предстоит выступить в суперфинале в Москве. Путевку в заключительный этап получили 112 управленцев.

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Более 1050 финалистов провели свыше 400 мастер-классов по теме лидерства для школьников, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО «Россия — страна возможностей» и прошли около 150 собеседований с крупными работодателями. Их работу оценивали более 100 экспертов.

«Ежегодно у Подмосковья серьезное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона! Например, в прошлом году было — 13. Желаю всем нашим лидерам успеха в решающих состязаниях, только вперед», — пожелал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На окружной финал ЦФО подали свыше 50 тысяч заявок, в том числе из зарубежных стран.

«Каждый из финалистов прошел сложные дистанционные этапы и, я уверен, получил много пользы и эмоций от очных оценочных мероприятий, а также новых друзей, яркие идеи и настрой делать нашу страну еще лучше. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как „Лидеры России“», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Суперфиналисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. Иностранцы смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре».

Одним из самых опытных победителей окружного финала стал 51-летний Алексей Пирвердян из Одинцова.

«Я очень хотел победить, послушал советы и решил просто быть на конкурсе самим собой. Больше всего мне запомнились люди, с которыми я общался — целостные, энергичные, наполненные настоящими эмоциями», — рассказал житель Подмосковья.

Также в число победителей из Московской области попали ведущий инженер компании «Бюро 1440» Василий Артемов из Королева, детский хирург Юлия Шугина из Щелкова, Валерия Боброва из Пушкино, Александр Бражников из рабочего поселка Октябрьский в Люберцах, Павел Буров из Истры и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».