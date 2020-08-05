Участниками программы «Социальная ипотека» станут 100 специалистов в Подмосковье

По итогам заседания специальной комиссии сформирован список получателей свидетельств на приобретение жилья, которые набрали максимальные баллы за свои профессиональные и научные достижения.

Основным критерием оценок стала научная и социально-экономическая значимость проводимых исследований для региона, их новизна, актуальность и возможность применения на практике.

«Всего в этом году было получено более 200 заявок на получение соципотеки среди ученых и специалистов Московской области. Отбор прошли 100 человек», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.