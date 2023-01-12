Подмосковье 12 января 2023, 08:34 Участниками проекта «Активное долголетие» в 2022 году стали 14 тысяч жителей Химок

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Клуб «Активное долголетие» провел в Химках почти 650 мероприятий за прошлой год. Посетили их 14,5 тысяч химчан старшего возраста. Развитие проекта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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Участники клуба "Активное долголетие" занимаются йогой, танцами, дыхательной гимнастикой, плаванием и скандинавской ходьбой в парках и физкультурно-оздоровительных комплексах округа. Для них проводятся кинопоказы, автобусные и речные экскурсии, мастер-классы, курсы компьютерной грамотности и конкурсы. Так, впервые в декабре прошлого года прошел конкурс красоты для старшего поколения «ГРАНД КОРОЛЕВА-2022».

«Уже пятый год мы реализуем важный социальный проект губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Активное долголетие“. Ежедневно около 100 химчан посещают клуб, чтобы интересно и с пользой провести время. В 2023 году планируем увеличить количество активностей и участников проекта», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Жители новых территорий Луневское и Кутузовское, присоединившихся к городскому округу в 2023 году, также могут стать участниками клуба «Активное долголетие».

Узнать больше о запланированных мероприятиях можно по телефону 8-495-572-65-14 и в Telegram-канале проекта.

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