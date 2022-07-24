Участниками первой в Подмосковье акции «Ночь в парке» стали более 80 тысяч человек

Минувшей ночью 64 центральных парка городских округов Московской области оказались переполнены гостями. На первую в Подмосковье акцию «Ночь в парке» пришли более 80 тысяч человек. Такие данные привело Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей провели экскурсии, мастер-классы, занятия по йоге, перформансы и театральные постановки.

С вечера и до полуночи участники акции принимали участие в соревнованиях по скейтбордингу, катались на самокатах, проходили квесты, проверяли свои знания в брейн-ринге, подпевали исполнителям, устроившим концерты на свежем воздухе, смотрели картины современных художников.

Июльская ночь в подмосковных парках стала временем масштабного и очень красивого праздника.