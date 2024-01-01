Подмосковье 01 января 2024, 22:25 Участниками Манжосовской лыжной гонки в Одинцове стали 1500 человек Манжосовская лыжная гонка в Одинцове привлекла 1500 спортсменов Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Традиционная предновогодняя Манжосовская лыжная гонка прошла в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе. На старт вышли 1500 участников, среди которых оказались, как профессионалы, так и любители всех возрастов.

Для участия в соревнованиях достаточно было просто зарегистрироваться, чтобы забрать свободный слот, но желающих оказалось так много, что свободных мест не осталось спустя несколько часов.

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Первым организатором лыжной гонки стал ведущий тренер ЦСКА из Одинцова Николай Манжосов вместе с сыном Виктором. В 1969 году в преддверии Нового года на старт вышли всего 12 человек. С тех пор гонка, получившая название в честь своего создателя, проводится ежегодно 31 декабря, а число ее участников увеличивается каждый год.

На лыжню последней гонки вышли министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, Олимпийские чемпионы Лариса Лазутина, Михаил Девятьяров и Александр Легков, депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова.

Победители и призеры 54-й Манжосовской лыжной гонки получили медали, кубки и дипломы. Всем участникам соревнования независимо от результата вручались изготовленные по спецзаказу к гонке медали финишера.

Следующая Манжосовская лыжная гонка по традиции пройдет 31 декабря в юбилейный, 55-й раз.