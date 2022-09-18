Участниками «Кросса нации» стали более двух тысяч жителей Подмосковья | 360°

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Участниками «Кросса нации» стали более двух тысяч жителей Подмосковья

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Самый популярный и массовый атлетический забег «Кросс нации» собрал в городском округе Шатура более двух тысяч участников и зрителей. Уже 19 лет подряд бегуны из разных регионов России собираются для участия в этом крупнейшем физкультурно-массовом событии.

Маршрут центрального старта «Кросса нации — 2022» начинался от стадиона «Энергия» и проходил по улицам Спортивная и Святоозерская. Каждый мог выбрать для себя подходящую дистанцию: один, четыре, шесть, восемь и 12 километров.

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что на старт забега вышли как профессиональные бегуны, так и спортсмены-любители всех возрастов. Самой юной участницей стала четырехлетняя жительница Шатуры, а самым возрастным — 82-летний Айтпай Маматов, также представитель городского округа, где прошел главный старт соревнований.

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«„Кросс нации“ — одно из важнейших легкоатлетических мероприятий в нашей стране. Это больше, чем забег, его суть заложена в самом названии. Это кросс, объединяющий всю нашу многонациональную страну», — подчеркнул Абаренов.

Традиция проводить праздник бега возникла в 2004 году, когда в 21 городе России прошел первый «Кросс нации». Главная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и привлечение россиян к занятиям физкультурой.

В первом празднике бега на старт вышли почти 100 тысяч человек. С тех пор количество участников и стартовых площадок по всей стране только растет.

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