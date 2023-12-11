Подмосковье 11 декабря 2023, 14:07 Участниками карнавального забега в Королеве стали 700 человек Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Новогодний забег в костюмах провели в Центральном городском парке Королева 10 декабря. Участниками мероприятия стали 700 человек.

Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области

Забег Space Carnival-2023 прошел при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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Участники проявили большую фантазию в создании образов. На стартовую площадку вышли бегуны в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, Бременских музыкантов и Чебурашки, русских богатырей и скандинавских викингов, героев других любимых мультфильмов и фильмов.

Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, получили памятные медали.

С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там также уже есть афиша и других новогодних мероприятий в регионе.

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