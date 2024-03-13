Подмосковье 13 марта 2024, 14:54 Участниками благотворительной Масленицы в Солнечногорске стали более 500 человек Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Благотворительная Масленица в Солнечногорске собрала около 500 гостей. Праздник прошел на территории Дома причта в деревне Голубое при Спасском храме в поселке Андреевка.

Гостей мероприятия развлекали играми, мастер-классами и традиционным угощением. Праздник организовали при участии прихожан, сотрудников центра помощи семье и детям «Растим вместе», а также волонтеров.

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На мероприятии работала ярмарка, организованная благотворительным фондом «Важные люди». Собранные средства пошли на помощь реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

Во время праздника гости ели блины, сладости и участвовали в мастер-классах по декупажу и созданию кукол, проведенных активистами Центра помощи.

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