27 марта 2023, 15:25
Участниками биржи вторичного сырья Подмосковья стали 1245 предприятий
Число участников торгов на бирже вторичного сырья Московской области «Снова в дело» растет. Их количество достигло 1245.
«Не менее важно и то, что торгуемые объемы отходов не окажутся на незаконных свалках», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
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На прошлой неделе объем переработки в Московской области увеличился на 50 тысяч кубометров и достиг 1170 кубометров. Сейчас суммарная нагрузка на региональных комплексах по переработке отходов составляет около 80%.
В Подмосковье работает 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов, а также 65 объектов утилизации отходов по отдельным фракциям.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ужесточении наказания за незаконные свалки в Подмосковье.
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Переработка
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