Подмосковье 18 июля 2023, 15:03 Участникам СВО в Подмосковье будут бесплатно изготавливать зубные протезы и коронки Unsplash

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Новую меру поддержки по льготному протезированию зубов ввели для участников СВО в Подмосковье. Для бойцов стало доступно бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок.

«Для поддержки участников специальной военной операции мы предусмотрели в региональном бюджете средства на зубопротезирование. Им теперь доступно льготное изготовление коронок, протезов на сумму 100 тысяч рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область — до миллиона рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того, чтобы получить услугу, нужно предоставить в поликлинику или больницу справку об участии в СВО. В случае ранения понадобится подтверждающий документ. Более подробная информация о новой мере поддержки — по ссылке.

В программе по льготному зубопротезированию принимают участие пять стоматологических поликлиник, подведомственных Минздраву Подмосковья. Это Балашихинская стоматологическая поликлиника № 2, Домодедовская городская стоматологическая поликлиника, Королевская стоматологическая поликлиника, Московская областная стоматологическая поликлиника и Красногорская стоматологическая поликлиника имени Смуровой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Это первоочередное зачисление детей в кружки, компенсация ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и не только.

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