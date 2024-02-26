Подмосковье 26 февраля 2024, 17:33 Участникам СВО рассказали о возможности пройти бесплатное обучение по работе в сфере образования Unsplash

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Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения организовали бесплатный образовательный курс для участников СВО «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодежью». Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету и отправить ее по почте: vpvr@veteransrussian.ru.

Цель инициативы — воспитание и поддержка молодого поколения, а также расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. Это уникальная возможность приобрести квалификацию воспитателя или учителя, а также трудоустроиться в сфере начального, основного и среднего общего образования.

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