Подмосковье 26 декабря 2023, 16:20 Участникам СВО из Подмосковья напомнили о сроках медико-социальной экспертизы Аппарат Уполномоченного по правам человека в Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Александр Шуст обсудили вопросы помощи участников спецоперации. В частности, они напомнили о сроках прохождения процедуры.

«Многим участникам спецоперации, которые вернулись с травмами и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда более 80% освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — рассказала Фаевская.

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По ее словам, участники СВО с ампутациями могут пройти экспертизу в течение трех рабочих дней, остальные — за 10 дней.

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