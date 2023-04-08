08 апреля 2023, 14:57
Участникам СВО и их семьям в Чехове предложили бесплатный шиномонтаж
Новую меру поддержки участников СВО и членов их семей разработали в Чехове. В течение апреля в городе можно будет бесплатно поменять резину с зимней на летнюю.
«Мы решили поддержать семьи наших военнослужащих. По поручению главы нашего округа была разработана и внедрена услуга бесплатного шиномонтажа в ряде наших автосервисов», — рассказала заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина.
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Талоны на бесплатный шиномонтаж выдают в Центре поддержки в ДК «Дружба». Воспользоваться предложением можно в любой день до 30 апреля.
Некоторые семьи участников СВО уже оценили новую меру поддержки.
«Вопрос не в экономии, а во внимании к нам со стороны местных властей. Мы не остаемся одинокими, мы не брошены и чувствуем заботу», — говорит родственница мобилизованного Елена.
Сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
Чехов
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