Подмосковье 08 апреля 2023, 14:57 Участникам СВО и их семьям в Чехове предложили бесплатный шиномонтаж

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Новую меру поддержки участников СВО и членов их семей разработали в Чехове. В течение апреля в городе можно будет бесплатно поменять резину с зимней на летнюю.

«Мы решили поддержать семьи наших военнослужащих. По поручению главы нашего округа была разработана и внедрена услуга бесплатного шиномонтажа в ряде наших автосервисов», — рассказала заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина.

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Талоны на бесплатный шиномонтаж выдают в Центре поддержки в ДК «Дружба». Воспользоваться предложением можно в любой день до 30 апреля.

Некоторые семьи участников СВО уже оценили новую меру поддержки.

«Вопрос не в экономии, а во внимании к нам со стороны местных властей. Мы не остаемся одинокими, мы не брошены и чувствуем заботу», — говорит родственница мобилизованного Елена.

Сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.