Подмосковье 29 ноября 2023, 17:44 Участникам СВО и их семьям напомнили о возможностях Фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Фото: Никита Ануниев

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Фонд «Защитники Отечества» продолжает активную работу в Подмосковье. Организация персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, помогает по принципу «одного окна».

Специалисты Фонда «Защитники Отечества» помогут оформить меры социальной поддержки и получить удостоверение ветерана боевых действий. В организацию можно обращаться за помощью в трудоустройстве и юридических вопросах. Здесь работают психологи, которые готовы оказать поддержку тем, кому она нужна.

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Фонд также помогает в оформлении инвалидности. Здесь можно получить направление на реабилитацию или протезирование.

Подмосковный филиал Фонда находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». Телефон: +7 (498) 602-00-23.

Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе Подмосковья. Узнавать новости «Защитников Отечества» можно в социальной сети «ВКонтакте».

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