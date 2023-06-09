Подмосковье 09 июня 2023, 12:03 Участникам СВО и их семьям напомнили о способах получить помощь в Красногорске и Одинцове

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Получить персональную помощь участники СВО и их семьи могут в филиале фонда «Защитники Отечества», который открылся в Красногорске. В Одинцове также работает центр, где оказывают социальную, юридическую и психологическую поддержку военнослужащим и их родным.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Красногорске 1 июня. Здесь оказывают помощь участникам СВО и семьям погибших бойцов. К каждому относятся с персональной заботой. Местные специалисты помогут с лекарствами, техническими средствами реабилитации и другими вопросами.

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«Запросы очень разные, их много. Есть те, которые регламентированы, а есть какие-то частные моменты, очень важно давать ответы и на такие вопросы. Наша цель — найти возможности помочь», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отделение работает по принципу «одного окна» — ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших бойцов не нужно обивать пороги бесконечных инстанций, всю помощь можно получить на месте. Эту же концепцию применяют и в Центре поддержки участников СВО и их семей в Одинцове. Здесь оказывают юридическую, социальную и психологическую поддержку.

«Популярное обращение, которое сейчас поступает к нам практически каждый день, — это организация отдыха детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. Уже началась летняя кампания и ребят принимает лагерь „Литвиново“», — говорит директор Одинцовского центра поддержки участников СВО и их семей Ирина Баженова.

Всю необходимую информацию о работе фонда «Защитники Отечества» можно получить по телефону 8 (498) 602-00-23 или по электронной почте 50-gosfond@mail.ru. Фонд работает в будние дни с 9:00 до 18:00.