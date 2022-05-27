Участникам проекта «Активное долголетие» в Раменском стал доступен велопрокат

В Раменском округе начал работать велопрокат для участников проекта «Активное долголетие». Пенсионеры уже посетили его и опробовали предоставляемые там велосипеды.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионерка Нина Оськина увлекается танцами, йогой и скандинавской ходьбой. С приходом теплых деньков — пересела на велосипед.

«Я всегда катаюсь на велосипеде. Ну кто, кроме пенсионеров, будет кататься. Не зря говорил Омар Хайям: „Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, что же тогда развеет тьму?“ Вот мы, пенсионеры, везде и развеиваем эту тьму», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Нина Оськина.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионеры обрадовались открытию велопроката в городе. Велосипедные прогулки, считают они — отличный способ начать вести здоровый и активный образ жизни, а также прекрасное времяпрепровождение для дружной компании.

Источник фото: телеканал «360»

«Я всегда с огромной радостью наблюдаю, как люди преклонного возраста активно пользуются всеми возможностями. И, конечно же, когда у нас открываются какие-то новые активности, мы безусловно этому радуемся», — сказала заместитель главы администрации Раменского г. о. Ольга Егорова.