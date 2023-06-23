Подмосковье 23 июня 2023, 12:35 Участникам «Активного долголетия» рассказали о социальных услугах на семинаре в Мытищах

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Семинар для участников «Активного долголетия» прошел в Мытищах. Пенсионерам рассказали о социальных услугах, которые можно получить в Подмосковье.

Участники семинара обсудили различные региональные льготы Московской области и узнали, как их получить. Им рассказали о скидках на проезд в общественном транспорте, зубопротезировании, доплатах к пенсии и льготных путевках в санатории. Главный инспектор отдела социальных услуг Ангелина Андрианова после ответила на все вопросы пенсионеров.

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«Понравилось очень, объяснили все понятно. Я довольна, что есть такие встречи, хочется на все вопросы получили ответы», — рассказала участница «Активного долголетия» Елена Воронина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доплатах к пенсиям для жителей региона.

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