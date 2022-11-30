30 ноября 2022, 12:19
Участникам «Активного долголетия» из Домодедова показали российский киноархив
Для участников клуба «Активное долголетие» из Домодедова провели познавательную экскурсию в Госфильмофонд России — главный киноархив страны. В кинохранилище находится более миллиона кинопленок — как отечественных, так и зарубежных.
Во время экскурсии участники клуба «Активное долголетие» не только узнали об истории российского кинематографа, но и посетили цех реставрации, цех печати и оцифровки материалов.
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«Кино мы любим. Для нас это важное искусство. Здесь было более комплексно рассказано, как у нас это все зарождалось, как архивы сохранялись», — рассказала участница клуба «Активное долголетие» Ирина Кузнецова.
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После экскурсии всех пригласили посмотреть кино из уникальной коллекции Госфильмофонда.
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Активное долголетие
Город Домодедово
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