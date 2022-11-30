Подмосковье 30 ноября 2022, 12:19 Участникам «Активного долголетия» из Домодедова показали российский киноархив

Читать 360tv в

Для участников клуба «Активное долголетие» из Домодедова провели познавательную экскурсию в Госфильмофонд России — главный киноархив страны. В кинохранилище находится более миллиона кинопленок — как отечественных, так и зарубежных.

Во время экскурсии участники клуба «Активное долголетие» не только узнали об истории российского кинематографа, но и посетили цех реставрации, цех печати и оцифровки материалов.

Реклама

«Кино мы любим. Для нас это важное искусство. Здесь было более комплексно рассказано, как у нас это все зарождалось, как архивы сохранялись», — рассказала участница клуба «Активное долголетие» Ирина Кузнецова.

Реклама

После экскурсии всех пригласили посмотреть кино из уникальной коллекции Госфильмофонда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».