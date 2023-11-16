Подмосковье 16 ноября 2023, 18:58 Участника Великой Отечественной войны Михаила Тимофеева из Солнечногорска поздравили с днем рождения Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Житель городского округа Солнечногорск, участник Великой Отечественной войны Михаил Тимофеев отпраздновал свой день рождения. Мужчине исполнилось 96 лет.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Михаил Федорович родился 15 ноября 1927 года. В 1944 году его призвали на войну связистом в подразделении связи батальона авиационного обслуживания Военного аэродрома. Награжден медалью «За Победу над Германией». Более 25 лет прослужил в органах прокуратуры в различных должностях. Мужчина награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону 1 степени», медалями Руденко и «Ветеран труда».

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Сотрудники администрации и городская прокуратура Солнечногорска поздравили ветерана со знаменательной датой.

«Михаил Федорович принадлежит к тому героическому поколению, которое с честью вынесло суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет. <…> Поздравляем с 96-летием и желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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