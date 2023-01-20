Подмосковье 20 января 2023, 12:52 Участника СВО из Истры наградили медалью за добросовестную службу

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Николай Еремеев из Истры получил медаль «Участник специальной военной операции». Ее вручают за добросовестную службу и за содействие в выполнении задач СВО.

Николай Еремеев стал участником СВО в марте 2022 года. Командир отделения танковых войск в августе попал под минометный обстрел и был серьезно ранен. Его экстренно эвакуировали и отправили на лечение.

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«Николай Андреевич в числе самых первых жителей нашего округа пошел добровольцем на фронт, защищая нашу Родину и защищая нашу Истру. <…> Рискуя собственной жизнью, он исполнял свой профессиональный долг, выводя своих товарищей из-под обстрела», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Во время службы Николай получил осколочное ранение обеих рук и ноги. Но он не жалеет о том, что отправился на СВО.

«Награда много что для меня значит. В тот момент, когда я уходил на фронт, это был долг каждого мужчины отвоевать, защитить свою Родину. Считаю то, что государство, наше правительство нас поддерживает — это достойная заслуга каждого бойца», — отметил участник СВО Николай Еремеев.

Сейчас Николай проходит реабилитацию и уже думает о том, чтобы вернутся на фронт.

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