Подмосковье 08 декабря 2022, 20:48 Участника ячейки ИГ осудили на 10 лет в Подмосковье

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Второй западный окружной военный суд признал гражданина РФ Садуева В. виновным в содействии террористической деятельности и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Москве и Московской области.

В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий было установлено, что Садуев был причастен к деятельности террористической ячейки международной террористической организации ИГ* на территории Дмитровского округа. Являясь активным участником группировки, он склонял людей к вступлению в ИГ* и их вербовке. Также в целях финансирования группировки он планировал совершение разбойных нападений.

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Садуев В. признал полностью вину в инкриминируемых преступлениях, уточнили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.

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Ранее сообщалось, что Пентагон подтвердил ликвидацию лидера ИГ*.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.