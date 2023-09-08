Подмосковье 08 сентября 2023, 18:47 Участник ВОВ Герасимов проголосовал на дому в Подольске Добрынина Галина

Читать 360tv в

В Подольске продолжаются выборы. В них поучаствовал и 97-летний участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Из-за слабого здоровья и преклонного возраста пожилой житель округа отдал голос на дому.

«Поставил не просто галочку, а двойную галочку за своего кандидата. Надежный. Он нравится мне. Для меня, как для человека старой закалки, участие в выборах — особый день. И ни дела, ни тем более почтенный возраст не могут стать помехой на пути к голосованию», — заявил Герасимов.

Реклама

Весной ветеран побывал на Параде Победы, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выборы продлятся в Московской области до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования — ДЭГ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».