Участник трех парадов на Красной площади получил знак отличия в Ногинске

Участник трех парадов на Красной площади из Подмосковья получил высший знак отличия — крест «За доблесть». Это Иван Крупнов, который несет службу уже восемь лет, а в Ногинском спасательном центре он работает с 2018 года.

По его словам, он уже успел получить много наград. Стал участником 3-х парадов на Красной площади, и был удостоен чести получить Крест «За доблесть». Во всем ведомстве лишь 65 человек имеют этот знак отличия, наш земляк стал 66-м.

«При артиллерийском обстреле в городе Волноваха выводил свой личный состав и мирное население из-под обстрела. Трудно, конечно, передать словами, что такой высокой ведомственной наградой наградили», — рассказывает Иван Крупнов, начальник связи, начальник группы 1125 центра радиационной, химической и биологической защиты Ногинского СЦ.

В праздничный день за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебных и боевых задач, были награждены военнослужащие и сотрудники центра. В Ногинском спасательном центре проходят службу более 1200 человек личного состава: спасатели, пиротехники, водолазы, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, кинологи и гражданский персонал.

Уже 86 лет сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС доказывают, что российский спасатель — это великая судьба. Только за последний год силы и средства оперативного реагирования центра привлекались 658 раз.

Все новости Богородского округа в телеграмм-канале «360 Богородский»