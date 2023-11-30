Подмосковье 30 ноября 2023, 14:25 Участник СВО встретился с учениками гимназии в Ивантеевке Ольга Егиян

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Участник СВО Дмитрий с позывным Морпех из Мытищ приехал на две недели в отпуск. Он посетил гимназию № 6 в Ивантеевке и встретился с девочкой, которая написала ему «Письмо солдату». Боец бережно хранил послание больше года.

"Вот приехал в отпуск, жене рассказал, она говорит, звони в гимназию, ищи ее. Вике тоже будет приятно, и одноклассники ее будут знать, как важны их письма», — рассказал Дмитрий.

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Сначала мужчина позвонил в учебное заведение и попросил найти четвероклассницу по фамилии Смеян. Такую девочку нашли, однако она заверила, что письмо не писала. Спустя время выяснилось, что нужная Смеян учится в пятом классе, а год назад, когда писала письмо, она училась в четвертом.

Дмитрий подготовился к встрече. Мужчина подарил девочке букет роз, Чебурашку и шеврон.

«Это все так неожиданно. Я чуть не заплакала. Очень приятно знать, что твое письмо носили в кармане, что частичка тепла моего от всего сердца согревала настоящего солдата. Очень-очень рада, что Дмитрий нашел время и приехал к нам», — заявила автор письма Виктория Смеян.

Гостю показали школьный музей. Перед отъездом в зону СВО Дмитрий пообещал еще раз заехать в гимназию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Глава региона наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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