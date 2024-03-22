Подмосковье 22 марта 2024, 18:59 Участник СВО встретился с молодежью в рамках проекта «Диалоги с героями» в Ногинске Телеканал «360»

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В центре молодежных инициатив «Промолодежь» прошла очередная встреча в рамках проекта «Диалоги с героями». Студенты колледжа «Энергия» пообщались с участником специальной военной операции, награжденным двумя орденами Мужества и Черным крестом за выполнение сложных боевых задач.

В ходе встречи военнослужащий поделился своими переживаниями о тяжелых моральных аспектах службы, вспомнив о детях, вынужденных расти в условиях конфликта. Он также рассказал о сложных моментах на фронте, когда его группе приходилось выполнять спасательные миссии под обстрелом.

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Особую поддержку и мотивацию ему и его товарищам дают письма от детей, написанные в школах. Он сохранил одно такое письмо от семиклассницы, которое особенно тронуло его и его сослуживцев.

Участники встречи активно задавали вопросы, стремясь узнать больше информации из первых рук, чтобы понимать настоящую картину происходящего.

Проект «Диалоги с героями» продолжит свою работу, предоставляя молодежи возможность знакомиться с героями современности и черпать из их опыта уроки мужества и отваги.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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