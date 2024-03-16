Подмосковье 16 марта 2024, 17:42 Участник СВО вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск идет активный процесс голосования на президентских выборах. Один из участников специальной военной операции, ветеран и член местного отделения «Боевого братства» по имени Юрий, вместе с женой и внуками также принял участие в выборах.

Семья сделала свой выбор на избирательном участке, расположенном в многофункциональном центре города Солнечногорска. Юрий поделился, что его сын, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, также отдал свой голос, ведь будущее страны зависит от активности ее граждан.

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Напомним, что жители Солнечногорска имеют возможность голосовать как традиционным образом на избирательных участках, так и через дистанционное электронное голосование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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