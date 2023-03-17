Подмосковье 17 марта 2023, 23:17 Участник СВО вернулся в Подмосковье ради свадьбы с любимой

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В Егорьевске стало на одну счастливую семейную пару больше. Поскольку жених сейчас выполняет свой долг в зоне Специальной военной операции, то ЗАГС выделил место в удобную дату.

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Чтобы боец смог приехать к любимой и сыграть свадьбу, командование предоставило ему отпуск. Поздравить молодоженов пришли родные, друзья и глава округа.

«Конечно, самым лучшим подарком было бы, чтобы быстрей все закончилось, чтобы вы вернулись домой с победой живым здоровым. Чтобы жили вы счастливо, чтобы были у вас дети», - сказал глава г.о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Пара шла к браку больше пяти лет. С момента знакомства и до сегодняшнего дня им удалось сохранить крепкие чувства, несмотря на выпавшие испытания.

В сентябре 2022 года жених был мобилизован и уже полгода как выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Но все это время невеста не переставала ждать и поддерживать своего возлюбленного.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО.

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