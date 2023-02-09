09 февраля 2023, 17:04
Участник СВО рассказал о быте солдат юнармейцам и ветеранам из Зарайска
Встреча юнармейцев и ветеранов «Боевого братства» с участником СВО прошла в администрации Зарайска. Боец рассказал о задачах российских военных на спецоперации и ежедневном быте солдат.
Больше всего собравшихся интересовала жизнь на передовой.
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«Интересовались их бытом, интересовались, как они выполняют боевую задачу. На мой взгляд, встреча прошла удачно, интересно», — рассказал руководитель зарайского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Нырков.
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Жители Зарайска передали российским военным очередную посылку с гуманитарной помощью. Кроме вещей, оборудования и продуктов, внутри — слова поддержки со всего округа. Школьники написали трогательные письма и сделали поздравительные открытки к 23 февраля.
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Зарайск
Школьники
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