Подмосковье 09 февраля 2023, 17:04 Участник СВО рассказал о быте солдат юнармейцам и ветеранам из Зарайска

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Встреча юнармейцев и ветеранов «Боевого братства» с участником СВО прошла в администрации Зарайска. Боец рассказал о задачах российских военных на спецоперации и ежедневном быте солдат.

Больше всего собравшихся интересовала жизнь на передовой.

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«Интересовались их бытом, интересовались, как они выполняют боевую задачу. На мой взгляд, встреча прошла удачно, интересно», — рассказал руководитель зарайского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Нырков.

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Жители Зарайска передали российским военным очередную посылку с гуманитарной помощью. Кроме вещей, оборудования и продуктов, внутри — слова поддержки со всего округа. Школьники написали трогательные письма и сделали поздравительные открытки к 23 февраля.

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