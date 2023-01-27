Подмосковье 27 января 2023, 15:30 Участник СВО рассказал о боевом опыте на встрече с жителями Егорьевска

Читать 360tv в

Житель Егорьевска на встрече с земляками рассказал о боевом опыте в зоне СВО. После ранения и 10-дневного отпуска в родном городе он вновь планирует отправиться на передовую.

Даниил ушел добровольцем в зону СВО, когда объявили частичную мобилизацию. Сейчас он готовится присоединиться к штурмовикам на линии огня.

Реклама

«<…> Дом снится. Это самое сложное. А так — дух боевой, поддержка очень большая. Все благодарны, особенно дети», — рассказал участник СВО Даниил.

Жители Егорьевска стараются поддержать бойцов СВО — собирают гуманитарную помощь, занимаются сортировкой и отправкой грузов.

«[Важно], чтобы вы чувствовали, что дома вас ждут, вы здесь нужны и никто вас никогда не оставит», — сказал на встрече глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».