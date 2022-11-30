Подмосковье 30 ноября 2022, 17:29 Участник СВО из ДНР женился в госпитале Красногорска

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Госпиталь Вишневского в Красногорске на один день превратился в загс. Женихом стал участник СВО из Донбасса, который проходит лечение после тяжелого ранения. Не дожидаясь выписки, он решил узаконить отношения с любимой.

Сергей и Виктория родились в одном из сел ДНР. Вместе пара уже пять лет. Свадьбу планировали сыграть в этом году, однако из-за призыва планы пришлось перенести.

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В госпитале у Сергея возникли проблемы с документами, из-за чего церемонию вновь пришлось отложить. Влюбленным помогли власти Подмосковья.

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«Это очень сложно. Нужно сначала сделать гражданство, потом обратиться в загс. В этом они нам помогли с документами, поэтому быстро все произошло», — поделилась Виктория.

Больше всего молодожены хотят вернуться на Родину и отметить свадьбу с родными. Сергей уверен: пока жена рядом, он поправится быстрее.

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