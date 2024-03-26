Подмосковье 26 марта 2024, 16:46 Участник СВО из Балашихи посетил урок мужества в школе своих дочерей Пресс-служба администрации города или района

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Участник СВО из Балашихи неожиданно вернулся в отпуск и посетил дочерей в школе. Он поучаствовал в уроке мужества, где встретился с детьми спустя полгода разлуки.

Депутат Совета депутатов Балашихи Леонид Любимцев добровольно отправился в зону СВО в октябре прошлого года. Дома у него остались мама, супруга и трое детей. Сегодня он посетил урок мужества, который прошел в школе, где учатся две его дочери. Организовать сюрприз помог глава округа Сергей Юров, рассказали в администрации.

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По словам Леонида Любимцева, последний раз он видел детей 6 октября. Спустя полгода он смог получить отпуск и решил сделать сюрприз своей семье.

«Идея появилась практически сразу, потому что ребята, которые уже были в отпусках, рассказывали о том, как они приходили в школы и делали сюрпризы, как трогательно их встречали дочери и сыновья. Поэтому сразу для себя решил, что так же сделаю. Правда было тяжело от них скрыть это, потому что когда общались, то они слышали, что через полгода отпуск и скоро уже должен приехать. Максимально старался скрыть от них, что приезжаю, чтобы получился тот сюрприз, который я хотел сделать», — рассказал он.

За время несения службы Любимцев получил памятную медаль компартии с подписью Зюганова к 80-летию Донбасской наступательной операции и медаль за боевое отличие. В феврале этого года ему присвоили звание лейтенанта.

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