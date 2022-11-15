Подмосковье 15 ноября 2022, 17:53 Участник спецоперации встретился с молодежью Ногинска

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Участник спецоперации, удостоенный Ордена Мужества, ответил на вопросы молодежи Ногинска. Сейчас он находится в отпуске из-за ранения и поэтому смог принять участие во встрече «Диалоги с героями».

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Сергей Шобанов родился в Электроуглях, отслужил срочную и решил связать жизнь военным делом. С августа он вместе с четырьмя своими подчиненными удерживал территорию в Херсонском направлении. Сейчас он находится в отпуске из-за ранения, но времени не теряет. В рамках встреч «Диалоги с героями» Сергей отвечал на вопросы молодых людей. Один из них: как сохранить настрой? Сергей рассказал, как однажды роту окружили и три часа стрельба шла без остановки, двое бойцов были тяжело ранены.

«Естественно, рота сразу пала духом. Но я сам по себе такой человек такой спокойный, добрый, веселый. Я говорю: „Да ладно, ну бывает, ну чего такого, ну постреляли, ну бывает, ну кто-то же все равно должен стоять. Пойдемте сюда, сейчас мы с вами здесь оборудуемся, окопчик сделаем, покушаем. И на такой вот ноте я начал их поддерживать, что не раскисаем, не все потеряно, мы здоровы, все хорошо, все прекрасно. Пойдемте!“, — поделился участник спецоперации Сергей Шобанов.

Офицер рассказал, что бойцы очень ждали гуманитарную помощь. Оружие, экипировка, сухой паек, все было в достатке, отметил он. Сергей подчеркнул, что военные очень ждали гуманитарной помощи — она помогала чувствовать, что ты не один.

Сергей представлен к награде «Орден Мужества». Сам боец себя героем не считает. Говорит делает то, что должен.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин подчеркнул: что считает Сергея примером мужества и отваги для подрастающего поколения. После выздоровления боец планирует вернуться в свою часть.