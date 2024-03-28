Подмосковье 28 марта 2024, 23:52 Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля сдал нормы ГТО по стрельбе Даниил Коблов

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Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля успешно сдал нормы ГТО по стрельбе из электронного оружия. Экзамен состоялся в СКЦ «Рошаль» в рамках празднования 10-летия с момента возрождения комплекса ВФСК ГТО.

Всего в экзамене участвовали 23 желающих. Одним из них стал Владимир Черепанов, который является участником «Активного долголетия». Несмотря на свой возраст, он показал достойный результат и справился с заданием.

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«Отличный пример для подрастающего поколения!» — подчеркнули в администрации городского округа Шатура.

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 метров по мишени № 8. Участие принимают все желающие от 12 до 59 лет включительно.

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