Подмосковье 23 августа 2023, 12:15 Участник группы Uma2rman Сергей Кристовский выступил с концертом в Истре Телеканал «360»

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Музыкант Сергей Кристовский выступил в Истре и исполнил популярные хиты группы Uma2rman. После концерта он провел автограф-сессию и сфотографировался с поклонниками. Концерт приурочили ко Дню государственного флага России.

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Жители Истры вместе с музыкантом растянули огромный триколор в центре городского парка.

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«В более молодом возрасте слушали песню „Прасковья“, пели ее в студенчестве. Новые песни я его не знала, а сегодня послушала — очень понравились», — рассказала жительница Истры Ольга Анисимова.

Гости праздника также встретились со спортсменами, поучаствовали в мастер-классах по живописи и посмотрели выставку картин местных художников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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