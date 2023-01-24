Подмосковье 24 января 2023, 19:57 Участник «Фабрики звезд» Антон Зацепин выступит на показе дизайнера одежды из Подольска

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В Москве состоится модный показ новой коллекции NS, которую создала жительница Подольска Наталья Советская. Мероприятие запланировано на 25 февраля. На нем выступит и участник шоу «Фабрика звезд» Антон Зацепин в костюме бренда.

«Костюм Зацепина будет состоять из свитшота, брюк, кардигана-пальто в стиле апсайкл, ушанки и варежек. Крой, подчеркивающий фигуру, будет украшать кожаная шнуровка», — заявила дизайнер.

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Моделями на показе бренда NS станут дети и взрослые. Одежда сшита из кусочков натуральных тканей и кожи, что отсылает к разумному потреблению. Часть изделий украсят фольклорные рисунки.

Под Новый год Советская и Зацепин организовали для детей дизайнерскую елку и подарили гостям порядка 80 худи в стиле спортшик, а также фирменные шапочки и футболки. Певец исполнил свои песни. Маленькие жители Подольска получили от других благотворителей сладкие подарки и именные кружки.

В конце ноября дизайнер передала для 20 белгородских детей одежду из первой партии своего бренда. Представители технопарка СПКБ кабельно-проводниковой продукции купили несколько рулонов ткани для пошива костюмов, также детям отправили кружки и сладости.

Осенью 2022 года в Москве в ювелирном доме «Эстет» прошла неделя моды Estet Fashion Week. На мероприятии Советская представила новую коллекцию. Ее поддержал певец и композитор Михаил Гребенщиков.

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