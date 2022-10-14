Участковый врач из Балашихи получил сертификат на льготную ипотеку | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Участковый врач из Балашихи получил сертификат на льготную ипотеку Телеканал "360"

Читать 360tv в

Более 250 медработников получили свидетельства на «Соципотеку» в Подмосковье в этом году. Документы вручили недавно еще 39 специалистам. Среди получивших сертификаты в этот раз — участковый врач-терапевт Балашихинской больницы Дмитрий Цвига.

Телеканал "360"

Реклама

Дмитрий работает в поликлинике в Балашихе. Здесь он два месяца, а в Подмосковье перебрался два года назад из Омска для карьерного роста.

«Профессию выбрал еще со школы в средних классах. До меня в медицине никого не было. Медицину также выбрал мой младший брат, работает в Омской области анестезиологом-реаниматологом», — рассказывает Дмитрий Цвига.

Телеканал "360"

Медик делится, что уже присмотрел себе двухкомнатную квартиру в Реутове.

«Программа помогает приобрести собственное жилье, на льготных условиях. Наконец-то, можно квартиру не снимать, а иметь свой собственный очаг, свою собственную квартиру», — сказал Дмитрий Цвига.

Чтобы распорядиться сертификатом, есть три месяца. Участники программы соципотеки от региона получают половину стоимости жилья, используют ее как первоначальный взнос. Дальше выплачивают только проценты.

«Это не просто сертификат, это своего рода ключи от вашего будущего дома, куда вы будете приходить после утомительных смен и дежурств, где вас будут ждать ваши домочадцы», — отметил заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Одиноков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе льготной ипотеки для научных работников, которую запустят в Подмосковье.

0 0 0 0 0 0