Подмосковье 01 декабря 2023, 08:22 Участковый пункт полиции открыли в ЖК «Бутово Парк» в Ленинском округе Телеканал «360»

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Новый участковый пункт полиции начал работу в Ленинском округе. Два участковых будут обеспечивать безопасность в жилом комплексе «Бутово Парк».

Дату открытия участкового пункта выбрали неслучайно — 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Новое отделение будет обслуживать около 25 тысяч жителей. Помещение оборудовали необходимой офисной техникой и компьютерами, мебелью и информационными стендами для жителей.

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«Ситуации, в которых мы разбираемся, носят разный характер: что-то можно решить за пять минут, какие-то ситуации занимают целые сутки, где-то необходимо разъяснить гражданам, как им необходимо действовать в соответствии с законодательством», — рассказал лейтенант полиции Павел Осипов.

Этот участковый пункт — уже четвертый за последние два года. Такие точки безопасности также появились в новостройках в Видном и в поселке Володарского. Открытие объектов полиции в новых микрорайонах округа — один из приоритетов администрации.

«Мы рады, что чем больше опорных пунктов открывается на нашей территории, тем легче гражданам найти адрес участкового, поговорить, побеседовать и озвучить свои проблемы. Потому что плотность населения растет в городском округе, застройка тоже большая у нас», — отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Владимир Хвостов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что два новых пункта полиции откроют в Котельниках в 2024 году.

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