Участковых привлекут к работе с собственниками в Подмосковье при отказе пускать газовиков в дома

К работе с собственниками квартир и домов, которые отказываются заключать договоры техобслуживания газовых приборов или не хотят давать доступ в помещение, по согласованию с Главным управлением региональной безопасности Подмосковья будут привлекаться участковые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Вопросы о безопасности при эксплуатации газового оборудования в домах и квартирах были подняты в рамках выездного совещания штаба по реализации президентского проекта социальной газификации в городском округе Талдом.

В нем приняли участие все главы муниципальных образований региона и представители смежных ведомств, а также вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Сейчас уже построено три четверти от запланированных на 2021 год объемов, но это не повод расслабляться. Заседания штаба будут продолжаться до завершения проекта», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он подчеркнул, что в реализации проекта, помимо «Мособлгаза», задействованы почти все ведомства региона. Эта работа настолько меняет качество жизни людей, что к все должны относиться очень ответственно, добавил Самарин.

Участники совещания отметили рост получения согласий собственников частных газопроводов на догазификацию домовладений. С теми, кто отказывается заключать договор техобслуживания газовых приборов или не предоставляет доступ в помещение, будут работать участковые, отметили в пресс-службе.

В рамках реализации пилотного проекта по бесплатной установке датчиков контроля утечки газа в муниципальном жилом фонде Хромушин также распорядился проработать вопрос качества выполняемых работ, так как их эстетическая составляющая не всегда устраивает жителей.