Подмосковье 18 января 2024, 13:02 Участковые в Лобне отчитались перед жителями о работе в 2023 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Участковые уполномоченные полиции в Лобне отчитались перед населением о проделанной работе за второе полугодие 2023 года. Они рассказали об оперативной обстановке, административных правонарушениях и происшествиях, а также о принятых мерах.

Участие в встречах с жителями приняли руководящий состав отдела полиции, члены Общественного совета при ОМВД, представители общественных организаций и жители Лобни. Кроме отчета о происшествиях, горожанам рассказали о новых способах мошенничества с использованием IT-технологий и об электронных государственных услугах по линии министерства внутренних дел.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В конце встречи полицейские выслушали предложения и замечания жителей, а также ответили на вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».