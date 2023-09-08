Подмосковье 08 сентября 2023, 19:08 Участковые комиссии впервые воспользовались оперативной прямой связью с Мособлизбиркомом Участковые комиссии впервые вышли на связь с Мособлизбиркомом по веб-камерам

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Участковые комиссии впервые использовали возможность оперативно связаться с Избирательной комиссией Московской области по веб-камерам. Об этом сообщил Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

Впервые все избирательные участки на территории Подмосковья оснастили веб-камерами. Их установили, чтобы УИК могли оперативно связываться с региональной избирательной комиссией и решать спорные ситуации.

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«Сегодня состоялось первое такое включение Мособлизбиркома, ТИК города Пушкино и УИК № 2425», — отметили в Избирательной комиссии Московской области.

Во время разговора речь шла о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на избирательном участке. Целью беседы стала выработка четких действий, соответствующих избирательному законодательству России.

Выборы губернатора проходят в Подмосковье с 8 по 10 сентября. На протяжении всех трех дней голосования избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.