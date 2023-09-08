08 сентября 2023, 19:08
Участковые комиссии впервые воспользовались оперативной прямой связью с Мособлизбиркомом
Участковые комиссии впервые вышли на связь с Мособлизбиркомом по веб-камерам
Участковые комиссии впервые использовали возможность оперативно связаться с Избирательной комиссией Московской области по веб-камерам. Об этом сообщил Мособлизбирком в своем Telegram-канале.
Впервые все избирательные участки на территории Подмосковья оснастили веб-камерами. Их установили, чтобы УИК могли оперативно связываться с региональной избирательной комиссией и решать спорные ситуации.
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«Сегодня состоялось первое такое включение Мособлизбиркома, ТИК города Пушкино и УИК № 2425», — отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Во время разговора речь шла о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на избирательном участке. Целью беседы стала выработка четких действий, соответствующих избирательному законодательству России.
Выборы губернатора проходят в Подмосковье с 8 по 10 сентября. На протяжении всех трех дней голосования избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.
Единый день голосования
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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