Подмосковье 09 декабря 2023, 00:01 Участковые избирательные комиссии Серпухова завершили подготовку к выборам Мособлизбирком

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Сотрудники аппарата Мособлизбиркома совершили выборочный объезд участковых избирательных комиссий Серпухова. Они оценили их готовность к выборам в Совет депутатов городского округа.

В ходе рейда сотрудники регионального избиркома проверили правильность оформления стендов и осмотрели места работы наблюдателей на избирательных участках. Кроме того, они убедились в наличии информационных материалов и других документов, необходимых для работы.

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Напомним, 9 и 10 декабря на территории Московской области состоятся выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах в 2023 году. Он также отметил высокую явку и отсутствие нарушений.

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