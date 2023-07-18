18 июля 2023, 12:18
Участковые из Мытищ отчитаются о проделанной работе с начала года
Участковые из Мытищ отчитаются работе, проведенной в округе с января. Встречи с жителями пройдут по девяти адресам 27 июля.
Участковые подведут итоги работы за первое полугодие 27 июля в 17:00.
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Так, сотрудники 1-го отдела полиции встретятся с мытищинцами в актовом зале по адресу дом № 14/7 на улице Абрамова; в участковом пункте полиции № 4 по адресу дом № 24а на 2-й Институтской улице; в участковом пункте полиции № 12 по адресу дом № 10 на Октябрьской улице.
Сотрудники 2-го отдела полиции проведут встречу в школе № 10 по адресу дом № 88, корпус 5, на Новомытищинском проспекте.
Полицейские 3-го отдела отчитаются в актовом зале по адресу дом № 17 на 3-й Новой улице и в участковом пункте полиции № 8 по адресу дом № 15, корпус 2, на Индустриальной улице.
Четвертый отдел полиции представит отчет в Центре культуры «Подмосковье» на Пионерской улице в микрорайоне Пироговском и в культурно-досуговом центре поселка Поведники.
Участковые Сухаревского отделения полиции приглашают жителей в актовый зал отделения по адресу: деревня Сухарево, Стародмитровское шоссе, дом № 2а.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Полиция
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