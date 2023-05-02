Подмосковье 02 мая 2023, 13:59 Участковая ветеринарная лечебница Подмосковья переехала на Почтовую улицу в Лотошине

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Лотошинская ветеринарная лечебница Истринской ветстанции переехала в новое место. Теперь оба корпуса учреждения находятся в одном здании — в центре поселка на Почтовой улице.

Как рассказал первый замглавы Минсельхозпрода Подмосковья, руководитель Государственной ветеринарной службы Сергей Воскресенский, ранее лечебный и административный корпуса находились в разных зданиях. Теперь их объединили, что позволит консультировать пациентов бесперебойно, даже во время выезда дежурного врача.

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«Также это позволит существенно сократить время на оформление документов для ввоза или вывоза животных как по территории России, так и за рубеж», — добавил он.

Новое здание ветлечебницы находится в самом центре Лотошина, там есть удобный заезд для автомобилей и несколько парковочных мест.

В учреждении проводят приемы ветеринара, чипирование, вакцинацию, обработку от паразитов, несложные операции, кастрацию и стерилизацию животных. Также там работает ветаптека.

Записаться на прием к специалисту можно через «Госуслуги».

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