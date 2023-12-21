Подмосковье 21 декабря 2023, 11:26 Участки залегания полезных ископаемых полностью оцифровали в Подмосковье Минэкологии МО.

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Оцифровку локаций залегания полезных ископаемых провели в Подмосковье. Работу выполнили на основе данных Минэкологии Московской области еще до принятия соответствующего федерального закона

«На днях принят закон, согласно которому все месторождения полезных ископаемых в России, в том числе, предоставленные в пользование, должны быть оцифрованы, соответствующие положения закона вступят в силу с 1 сентября 2024 года», — заявил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

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Оцифровка участков залегания полезных ископаемых важна не только для отрасли недропользования, но и для строительства и иной хозяйственной деятельности. Кроме того, данные меры позволят строительным компаниям перед началом работ самостоятельно убедиться в том, что на планируемой стройплощадке нет полезных ископаемых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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