28 ноября 2023, 22:06
Участки вблизи горнолыжного курорта «Сорочаны» в Дмитрове выставили на торги
Несколько земельных участков вблизи горнолыжного курорта «Сорочаны» в Дмитрове выставили на торги. Базу признали лучшей в ЦФО.
«Посмотрите землю под строительство частного дома в Яхроме: пять соток, шесть соток, 15 соток или в Кромине — 12 соток», — уточнили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.
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Заявки можно подать с 8 декабря по 25 января. Все участки сдают в аренду, в будущем их можно выкупить после строительства дома.
С начала года в Дмитрове среднее число участников торгов составило два человека, средняя стоимость лота — 96 тысяч рублей в год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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