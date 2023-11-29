Подмосковье 29 ноября 2023, 15:36 Участки стоимостью до 100 тысяч рублей выставили на торги в 5 городских округах Подмосковья Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Московской области на торги выставили участки с разной стоимостью. Комитет по конкурентной политике назвал топ-5 округов с объектами стоимостью до 100 тысяч рублей за сотку.

Так, средняя цена одной сотки в Дмитрове составила 96 тысяч рублей, в Серпухове — 52 тысячи рублей, Ступине — 51 тысяча, Можайске — 50 тысяч и Орехово-Зуеве – 45 тысяч рублей.

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«Во многом средняя цена сотки земли зависит от направления, инфраструктуры и удаленности от Москвы», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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