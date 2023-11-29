29 ноября 2023, 15:36
Участки стоимостью до 100 тысяч рублей выставили на торги в 5 городских округах Подмосковья
В Московской области на торги выставили участки с разной стоимостью. Комитет по конкурентной политике назвал топ-5 округов с объектами стоимостью до 100 тысяч рублей за сотку.
Так, средняя цена одной сотки в Дмитрове составила 96 тысяч рублей, в Серпухове — 52 тысячи рублей, Ступине — 51 тысяча, Можайске — 50 тысяч и Орехово-Зуеве – 45 тысяч рублей.
Реклама
«Во многом средняя цена сотки земли зависит от направления, инфраструктуры и удаленности от Москвы», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аукционы
Недвижимость
Реклама
Реклама